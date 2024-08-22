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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Haziran ayında aylık %1,7 yükseldi

Perşembe, 22 Ağustos 2024 11:15:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Haziran ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,4 ve yıllık %0,1 artış gösterdi. Haziran ayında üretim aylık %0,1 düşmüştü.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1,7 ve yıllık %1 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %0,9 düşmüştü.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Haziran ayında aylık %0,1 artış ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %1 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %1,4 ve yıllık %1,5 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %1,8 ve yıllık %1,5 artarken, kamu inşaatları da aylık %1,1 ve yıllık %3,5 artış kaydetti.

Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Haziran ayında inşaat üretimi Portekiz’de %3,2, Romanya’da %2,6 ve Fransa’da %1,7 artarken, Slovenya’da %9,1, Macaristan’da %6,4 ve Polonya’da %2,1 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi İspanya’da %4,8, Bulgaristan’da %2,9 ve Portekiz’da %2,7 artarken, Slovenya’da %19, Çek Cumhuriyeti’nde %10,2 ve İsveç’te %9 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 

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