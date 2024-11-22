Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Eylül’de %0,1 geriledi

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Eylül ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,1 ve yıllık %2 düşüş gösterdi. Ağustos ayında üretim aylık %0,2 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,1, yıllık ise %1,6 geriledi. Üretim bir önceki ay yine aylık yatay seyretmişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Eylül ayında aylık %0,9 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %2,7 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %0,6 artış ve yıllık %2,2 düşüş gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,8 ve yıllık %1,6 düşüş kaydederken, kamu inşaatları da aylık %1,4 yükseldi ve yıllık %0,5 geriledi.

Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Eylül ayında inşaat üretimi Romanya’da %2,8, İtalya’da %2,2 ve İspanya ile Slovenya’da %1,7 artarken, Çek Cumhuriyeti’nde %5,5, Slovakya’da %4 ve Hollanda’da %3,2 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Bulgaristan’da %5,2, İtalya’da %3,9 ve Portekiz’de %3,3 artarken, Slovakya’da %19,1, Slovenya’da %17,6 ve Portekiz’de %9 düşüş gösterdi.