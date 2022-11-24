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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Eylül ayında aylık %0,1 arttı

Perşembe, 24 Kasım 2022 12:07:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Eylül ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,2 ve yıllık %1,4 artış gösterdi. Ağustos ayında üretim aylık %0,9 düşmüştü.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,1 ve yıllık %1 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %1 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Eylül ayında aylık %0,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,4 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %1,5 ve yıllık %1,3 yükseldi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,1 ve yıllık %1,2 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,6 ve yıllık %0,2 artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Eylül ayında inşaat üretimi Romanya’da %26,2, Slovenya’da %26,1 ve Avusturya’da %6,3 artarken, İspanya’da %12,3, Çek Cumhuriyeti’nde %3,7 ve Almanya’da %2,6 azaldı.

Ağustos ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Eylül ayında Romanya’da %3,2, İsveç’te %2,8 ve Macaristan’da %2,2 artarken, Polonya’da %5,8, Portekiz’de %2,7 ve Avusturya’da %2,6 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 

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