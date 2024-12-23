Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ekim’de %1 yükseldi

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Ekim ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,7 artış ve yıllık %0,8 düşüş gösterdi. Eylül ayında üretim aylık %0,5 düşmüştü.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1, yıllık ise %0,2 yükseldi. Üretim bir önceki ay aylık %0,3 düşüş kaydetmişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ekim ayında aylık %0,6 artış ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %0,5 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %1,7 ve yıllık %1,3 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,4 ve yıllık %0,6 artış kaydederken, kamu inşaatları da aylık %1,6 ve yıllık %3 yükseldi.

Eylül ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Ekim ayında inşaat üretimi Slovakya’da %7,9, Avusturya’da %6,5 ve Macaristan ile Portekiz’de %4,6 artarken, Romanya’da %8,3 ve Polonya’da %2,7 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Portekiz’de %6,9, İspanya’da %6,3 ve Bulgaristan’da %6,2 artarken, Romanya’da %14,5, Slovenya’da %13,4 ve Polonya’da %11,4 düşüş gösterdi.