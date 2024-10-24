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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ağustos’ta %0,1 yükseldi

Perşembe, 24 Ekim 2024 10:08:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Ağustos ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,4 artış ve yıllık %2,4 düşüş gösterdi. Temmuz ayında üretim aylık %0,3 gerilemişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,1 yükselirken yıllık %2,5 geriledi. Üretim bir önceki ay yine aylık %0,5 düşmüştü.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ağustos ayında aylık %1,8 artış ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %2,5 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %2,1 ve yıllık %3,9 düşüş gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,9 artış ve yıllık %2,1 düşüş kaydederken, kamu inşaatları da aylık %2,1 ve yıllık %3,2 geriledi.

Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Ağustos ayında inşaat üretimi İsveç’te %7,2, Hollanda’da %6,3 ve Romanya’da %4,7 artarken, Slovakya’da %4,3, Belçika’da %3,2 ve Slovenya’da %3,2 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Bulgaristan’da %5,5, Hollanda’da %2,5 ve Portekiz’de %2 artarken, Slovenya’da %17,1, Slovakya’da %10,9 ve Macaristan’da %6 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 

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