Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025'in Nisan ayında %1,7 arttı

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Nisan ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,4 ve yıllık %2,5 artış gösterdi. Mart ayında üretim aylık %0,3 gerilemişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1,7 ve yıllık %3 artış gösterdi. Üretim bir önceki ayda aylık %0,2 düşmüştü.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Nisan ayında aylık ve yıllık %0,5 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %0,2 düştü ve yıllık %2,4 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,9 ve yıllık %1,7 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,2 geriledi ve yıllık %3,3 yükseldi.

Mart ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Nisan ayında inşaat üretimi Macaristan’da %5,3, İspanya’da %4,3 ve Slovenya’da %4 artarken, Çek Cumhuriyeti’nde %5, Danimarka’da %0,9 ve Polonya’da %0,8 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi İspanya’da %14,7, Bulgaristan’da %7 ve Belçika’da %6,6 artarken, Slovenya’da %5,9, Polonya’da %4,3 ve Slovakya’da %2,1 düşüş gösterdi.