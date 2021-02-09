Avrasya Ekonomik Komisyonu Ukrayna’dan ithal çelik boruya yönelik yeni antidamping soruşturması başlattı

Salı, 09 Şubat 2021 17:30:17 (GMT+3) | İstanbul

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Ukrayna’dan ithal çelik boruya uygulanan antidamping vergilerinin sona erme tarihinin yaklaşması nedeniyle yeni bir antidamping soruşturması başlatmaya karar verdiğini açıkladı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu ürünler arasında muhafaza boruları, petrol ile gaz çıkarma boruları ve özellikle 820 mm çapında genel amaçlı borular yer alıyor.

Yeni soruşturma, Chelyabinsk Tube Rolling Plant, Pervouralsk Novotrubny Plant, Volzhsky Pipe Plant, Seversky Pipe Plant, Sinarsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Plant, TMK-KPV, Vyksa Metallurgical Plant ve TMK-Kaztubprom tarafından Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki başlıca boru üreticileri adına sunulan başvuru üzerine başlatıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Komisyon, dampingli ithalatın geri dönmesi durumunda önlem alınmazsa Avrasya Ekonomik Birliği’nin ekonomisinin uğrayacağı zarar hakkında bilgi toplayacak ve analiz edecek.

Avrasya Ekonomik Komisyonu Ticaret Kurulu üyesi Andrey Slepnev, “Genel olarak, haksız rekabeti ortadan kaldırmayı amaçlayan antidamping önlemi, birlik üreticilerinin ve tüketicilerinin çıkarlarını dikkate alıyor ve sonuç olarak Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki boru pazarının istikrarlı performansına katkıda bulunuyor. Devam eden damping tehdidi göz önüne alındığında, devam eden soruşturma, üreticilerin yeniden uğrayacağı zarar tehdidini değerlendirecek. Doğrulanmış bir tehdit durumunda, çalışmalarımızın sonuçlarına dayalı karar, boru pazarındaki istikrarı korumamızı sağlayacak,” dedi.

Ukrayna çıkışlı borulara uygulanan antidamping vergileri 22 Haziran 2011 tarihinde getirilmiş ve 22 Haziran 2016 tarihinde vergi süresi uzatılmıştı.