Avrasya Ekonomik Birliği Ukrayna’dan ithal paslanmaz dikişsiz borulara yönelik antidamping vergisini uzattı

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan’ın içinde bulunduğu Avrasya Ekonomik Birliğinin yürütme organı Avrasya Ekonomik Komisyonu, Ukrayna’dan ithal korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten dikişsiz borulara uygulanan antidamping vergisini 29 Nisan 2027 tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Mevcut önlemlerin 6 Eylül 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyordu. Ancak Rusya merkezli boru üreticileri TMK, TMK-INOX ve Kiberstal tarafından yapılan ve Kazan Pipe Rolling Plant tarafından desteklenen başvurunun ardından 30 Nisan 2026 tarihinde bir inceleme başlatılmıştı.

İlgili ürünlere yönelik mevcut antidamping vergileri üreticiye bağlı olarak %4,32 ile %18,96 arasında değişen oranlarda yer alıyor.

Söz konusu ürünler 7304 41 000 1, 7304 41 000 5, 7304 41 000 8, 7304 49 100 0, 7304 49 930 1, 7304 49 930 9, 7304 49 950 1, 7304 49 950 9, 7304 49 990 0, 7304 90 000 1 ve 7304 90 000 9 kodları altında kayıtlı bulunuyor.