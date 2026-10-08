Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin'den ithal dikişsiz OCTG boruya yönelik antidamping önlemlerini beş yıl daha uzattı

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan'ın içinde bulunduğu Avrasya Ekonomik Birliğinin yürütme organı Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin çıkışlı dikişsiz OCTG boruya uygulanan antidamping vergisini 5 Ekim 2031'e kadar uzattığını açıkladı.
Karar, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerindeki ürün üreticilerinin şikâyeti üzerine yürürlükteki önlemin süresinin sona erecek olması nedeniyle İç Pazar Koruma Departmanı tarafından 22 Aralık 2025 tarihinde başlatılan antidamping önlemlerine yönelik dönem sonu incelemesinin ardından alındı.
Başvuru Chelyabinsk Pipe Rolling Plant JSC, Pervouralsk New Pipe Plant JSC, Volzhsky Pipe Plant JSC, Seversky Pipe Plant JSC, Taganrog Metallurgical Works JSC ve Sinarsky Pipe Plant JSC tarafından yapılırken Vyksa Steel Works JSC, QazExpoCentre-Pipe LLP ve KSP Steel LLP tarafından desteklendi.
Çin çıkışlı OCTG boruya uygulanan antidamping vergisi, üreticiye bağlı olarak %12,23-31 oranları arasında değişiyor.
SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayında Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin çıkışlı dikişsiz OCTG boruya uygulanan antidamping vergisinin 21 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı.