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Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin'den ithal dikişsiz OCTG boruya yönelik antidamping önlemlerini beş yıl daha uzattı

Perşembe, 08 Ekim 2026 10:44:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan'ın içinde bulunduğu Avrasya Ekonomik Birliğinin yürütme organı Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin çıkışlı dikişsiz OCTG boruya uygulanan antidamping vergisini 5 Ekim 2031'e kadar uzattığını açıkladı.

Karar, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerindeki ürün üreticilerinin şikâyeti üzerine yürürlükteki önlemin süresinin sona erecek olması nedeniyle İç Pazar Koruma Departmanı tarafından 22 Aralık 2025 tarihinde başlatılan antidamping önlemlerine yönelik dönem sonu incelemesinin ardından alındı.

Başvuru Chelyabinsk Pipe Rolling Plant JSC, Pervouralsk New Pipe Plant JSC, Volzhsky Pipe Plant JSC, Seversky Pipe Plant JSC, Taganrog Metallurgical Works JSC ve Sinarsky Pipe Plant JSC tarafından yapılırken Vyksa Steel Works JSC, QazExpoCentre-Pipe LLP ve KSP Steel LLP tarafından desteklendi.

Çin çıkışlı OCTG boruya uygulanan antidamping vergisi, üreticiye bağlı olarak %12,23-31 oranları arasında değişiyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayında Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin çıkışlı dikişsiz OCTG boruya uygulanan antidamping vergisinin 21 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Etiketler: Boru Borular BDT Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Çekme Dikişsiz Boru

Dış Çap 13 - 45 mm
Et Kalınlığı 0,4 - 1,5 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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