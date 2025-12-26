 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avrasya...

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal dikişsiz OCTG boruya dönem sonu incelemesi başlattı

Cuma, 26 Aralık 2025 14:06:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin’den ithal dikişsiz OCTG boruya uygulanan antidamping vergilerinin sona erme tarihinin yaklaşması nedeniyle yeni bir antidamping incelemesi başlattığını duyurdu.

İnceleme, bölgenin başlıca boru üreticileri olan Chelyabinsk Pipe Rolling Plant JSC, Pervouralsk Novotrubny Plant JSC, Volzhsky Pipe Plant JSC, Seversky Pipe Plant JSC, Taganrog Metallurgical Plant JSC ve Sinarsky Pipe Plant JSC tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Komisyon, antidamping vergisinin kaldırılmasının, dampingli ithalatın devamına ve yerel sektörde yeniden maddi zarara yol açıp açmayacağını inceleyecek. Mevcut antidamping vergileri üreticiye göre gümrük değerinin %12,23-31’i arasında değişiyor.

İnceleme kapsamında 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 dönemi incelenecek.

İncelemeye tabi söz konusu ürünler 7304 22 000 1, 7304 22 000 2, 7304 22 000 9, 7304 23 000 1, 7304 23 000 2, 7304 23 000 9, 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 3, 7304 24 000 4, 7304 24 000 5, 7304 24 000 6, 7304 24 000 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 3, 7304 29 100 9, 7304 29 300 1, 7304 29 300 2, 7304 29 300 3, 7304 29 300 4, 7304 29 300 9, 7304 29 900 1 ve 7304 29 900 9 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular BDT Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Arabian Pipes Riyad’da OCTG boru bağlantı elemanı tesisi kuruyor

26 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları zayıf satışlar nedeniyle çoğunlukla yatay

25 Ara | Boru

Kanada beş ülkeden ithal OCTG boruya geçici antidamping vergisi uygulayacak

25 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Ağustos ayında %8,5 düştü

25 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri ölü sezonun baskısıyla yatay seyretti

24 Ara | Boru

Ukrayna Çin’den ithal dikişsiz paslanmaz çelik boruya dönem sonu incelemesi başlattı

24 Ara | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru Avrupa’ya iki yeni proje için boru tedarik edecek

23 Ara | Çelik Haberler

Borusan Berg Pipe ABD’den büyük hacimli boru siparişi aldı, üretimin 2027’de başlaması planlanıyor

23 Ara | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 52. hafta, 2025

23 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Ağustos ayında %1,3 yükseldi

23 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis