Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal dikişsiz OCTG boruya dönem sonu incelemesi başlattı

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin’den ithal dikişsiz OCTG boruya uygulanan antidamping vergilerinin sona erme tarihinin yaklaşması nedeniyle yeni bir antidamping incelemesi başlattığını duyurdu.

İnceleme, bölgenin başlıca boru üreticileri olan Chelyabinsk Pipe Rolling Plant JSC, Pervouralsk Novotrubny Plant JSC, Volzhsky Pipe Plant JSC, Seversky Pipe Plant JSC, Taganrog Metallurgical Plant JSC ve Sinarsky Pipe Plant JSC tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Komisyon, antidamping vergisinin kaldırılmasının, dampingli ithalatın devamına ve yerel sektörde yeniden maddi zarara yol açıp açmayacağını inceleyecek. Mevcut antidamping vergileri üreticiye göre gümrük değerinin %12,23-31’i arasında değişiyor.

İnceleme kapsamında 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 dönemi incelenecek.

İncelemeye tabi söz konusu ürünler 7304 22 000 1, 7304 22 000 2, 7304 22 000 9, 7304 23 000 1, 7304 23 000 2, 7304 23 000 9, 7304 24 000 1, 7304 24 000 2, 7304 24 000 3, 7304 24 000 4, 7304 24 000 5, 7304 24 000 6, 7304 24 000 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 3, 7304 29 100 9, 7304 29 300 1, 7304 29 300 2, 7304 29 300 3, 7304 29 300 4, 7304 29 300 9, 7304 29 900 1 ve 7304 29 900 9 kodları altında kayıtlı bulunuyor.