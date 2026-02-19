 |  Giriş 

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal dikişsiz OCTG boruya yönelik antidamping önlemlerini uzattı

Perşembe, 19 Şubat 2026 14:26:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan’ın içinde bulunduğu Avrasya Ekonomik Birliğinin yürütme organı Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin çıkışlı dikişsiz OCTG boruya uygulanan antidamping vergisinin 21 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Mevcut önlemin 26 Nisan 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyordu. Ancak komisyona yapılan resmi bir başvurunun ardından 22 Aralık 2025 tarihinde bir antidamping soruşturması başlatılmıştı. 2026 yılında tamamlanacak söz konusu incelemeyle mevcut vergilerin sürdürülüp sürdürülmeyeceği, değiştirilip değiştirilmeyeceği veya kaldırılıp kaldırılmayacağı belirlenecek.

Uzatma kararı, yetkililer mevcut önlemin kaldırılması halinde damping ve zararın devam etme ihtimalini değerlendirirken mevcut verginin yürürlükte kalmasını sağlıyor. Çin çıkışlı OCTG boruya uygulanan antidamping vergisi, üreticiye bağlı olarak %12,23-31 oranları arasında değişiyor.


Etiketler: Boru Borular BDT Kota ve Vergiler 

