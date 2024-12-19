 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avrasya...

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal korozyona dayanıklı dikişsiz boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 19 Aralık 2024 14:34:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin’den ithal korozyona dayanıklı dikişsiz boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Komisyon, Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan verginin süresini 24 Eylül 2025 tarihine kadar uzatma kararı aldı. İlk olarak 2019 yılında getirilen ve 31 Ocak 2025 tarihine kadar yürürlükte kalması beklenen antidamping vergisi %15,5 seviyesinde yer alıyor. Ayrıca soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Soruşturmaya tabi ürünler 7304 49 100 0, 7304 49 930 1, 7304 49 930 9, 7304 49 950 1, 7304 49 950 9 ve 7304 49 990 0 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular BDT Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları aşağı eğilimli dalgalandı

19 Ara | Boru

Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Kasım döneminde %13,4 geriledi

19 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları talep olmadığı için değişmedi

18 Ara | Boru

Vallourec Almanya’daki üretim sahasını elden çıkaracak

18 Ara | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

18 Ara | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya geçici antidamping vergisi getirdi

18 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Ekim döneminde %7,7 yükseldi

17 Ara | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın büyük çaplı çelik boruları Güneydoğu Asya’nın en büyük projesinde kullanılacak

17 Ara | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı değişmedi, Kanada’da geriledi

17 Ara | Çelik Haberler

ABD G. Kore’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya vergi getirmedi

17 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis