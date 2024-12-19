Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal korozyona dayanıklı dikişsiz boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin’den ithal korozyona dayanıklı dikişsiz boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Komisyon, Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan verginin süresini 24 Eylül 2025 tarihine kadar uzatma kararı aldı. İlk olarak 2019 yılında getirilen ve 31 Ocak 2025 tarihine kadar yürürlükte kalması beklenen antidamping vergisi %15,5 seviyesinde yer alıyor. Ayrıca soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Soruşturmaya tabi ürünler 7304 49 100 0, 7304 49 930 1, 7304 49 930 9, 7304 49 950 1, 7304 49 950 9 ve 7304 49 990 0 kodları altında kayıtlı bulunuyor.