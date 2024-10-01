Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal korozyona dayanıklı dikişsiz boru için dönem sonu incelemesi başlattı

Avrasya Ekonomik Komisyonu, antidamping vergilerinin sona erme tarihinin yaklaşması nedeniyle ve bazı Rus çelik üreticilerinin talebi doğrultusunda Çin’den ithal korozyona dayanıklı dikişsiz boru için dönem sonu incelemesi başlatmaya karar verdiğini açıkladı.

Çin için uygulanan %15,5’lik vergi 2025 yılının Ocak ayında sona erecek. İnceleme kapsamında komisyon, dampingli ithalatın geri dönmesi durumunda önlem alınmazsa Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan'ın dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği’nin ekonomisinin uğrayacağı zarar hakkında bilgi toplayacak ve analiz edecek.

Dönem sonu incelemesine tabi ürünler 7304 49 100 0, 7304 49 930 1, 7304 49 930 9, 7304 49 950 1, 7304 49 950 9 ve 7304 49 990 0 kodları altında kayıtlı bulunup dış çapı en fazla 650 mm olan korozyona dayanıklı çelikten üretilmiş boruları kapsıyor.