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EEC Çin ve Malezya’dan ithal dikişsiz paslanmaz boruya yönelik antidamping vergisini uzattı

Perşembe, 25 Ocak 2024 12:08:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belarus, Kazakistan, Rusya ve Ermenistan’ın üye olduğu Avrupa Ekonomi Komisyonu (EEC), Çin ve Malezya’dan ithal dikişsiz paslanmaz boruya uygulanan antidamping vergisini 22 Ocak 2029 tarihine kadar olmak üzere beş yıl uzatmaya karar verdi.

Karar 6 Mart 2023 tarihinde Çin ve Malezya’dan ithal söz konusu ürünlere yönelik yeniden başlatılan soruşturmanın sonuçlarının ardından alındı. Buna ek olarak damping marjları Çin için 2013 ve Malezya için 2017 yılında getirilen %19,15’e kıyasla %29,39 oranına yükseldi.


Etiketler: Boru Paslanmaz Borular Paslanmaz Ürünler BDT Kota ve Vergiler 

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