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EEC Ukrayna’dan ithal borulara uygulanan antidamping vergisini beş yıl uzattı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 16:28:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belarus, Kazakistan, Rusya ve Ermenistan’ın üye olduğu Avrupa Ekonomi Komisyonu (EEC), Ukrayna’dan ithal boruya uygulanan antidamping vergisini, yerel üreticilerin iç talebi karşılamaya yetecek kapasiteye sahip olması nedeniyle beş yıl uzatmaya karar verdi.

Karar, 8 Şubat 2021 tarihinde Ukrayna’dan ithal çelik borulara yönelik yeniden başlatılan soruşturmanın sonuçlarının ardından alındı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Nisan ayında Komisyon söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisini 7 Şubat 2022 tarihine kadar uzatmıştı.

Mevcut antidamping vergileri şirkete ve ürüne bağlı olarak %18,9-37,8 oranlarında yer alıyor.


Etiketler: boru  borular  Ukrayna  BDT  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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