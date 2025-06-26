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Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping vergisini uzattı

Perşembe, 26 Haziran 2025 10:43:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Çin’den ithal korozyona dayanıklı dikişsiz boruya uygulanan antidamping vergisine ilişkin dönem sonu incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Komisyon, boru üreticilerinin görüşleri doğrultusunda Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan verginin süresini 2030 yılının Haziran ayına kadar uzatma kararı aldı. Antidamping vergisi %15,5 seviyesinde yer alıyor.

Söz konusu ürünler 7304 49 100 0, 7304 49 930 1, 7304 49 930 9, 7304 49 950 1, 7304 49 950 9 ve 7304 49 990 0 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular BDT Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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