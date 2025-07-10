Avrasya Ekonomik Birliği ve BAE ikili ticareti artırmak için ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı

Avrasya Ekonomik Komisyonu, iki buçuk yıl süren müzakerelerin ardından Avrasya Ekonomik Birliği ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ekonomik ortaklık anlaşması imzalandığını duyurdu. Avrasya Ekonomik Birliği, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan’dan oluşuyor.

Ticaret hacminin 20 milyar $’ı aşması bekleniyor

Avrasya Ekonomik Birliği ile BAE arasındaki ikili ticaret 2020 yılından bu yana üç kattan fazla artarak BAE’yi, Avrasya Ekonomik Birliği’nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri haline getirdi. Dolayısıyla ticaret hacminin, yeni anlaşma yürürlüğe girdikten sonra 20 milyar $ seviyesini aşması bekleniyor.

Önemli sektörlere yönelik vergilerde büyük düşüş

Anlaşmanın en önemli noktalarından biri ticareti yapılan malların %86’sından fazlasına uygulanan vergilerin karşılıklı olarak indirilmesi. Vergi indiriminin, pazar erişimini ve ticaret verimliliğini önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.

Ülke Eski ortalama vergi oranı Yeni ortalama vergi oranı BAE %5 %0,6 Avrasya Ekonomik Birliği %5,9 %1,5

Anlaşmaya dahil edilen çelik ürünleri ve endüstriyel ürünler

Anlaşma, haddelenmiş alaşımlı çelik, sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş çelik, nihai mamuller, borular, profiller, köşebentler, demir, alüminyum, petrol ve kimyasal ürünler, kereste ve ahşap ürünler, endüstriyel makine ve motorlu taşıtlar, elektrikli ekipmanlar ve demir yolu konteynerleri gibi geniş bir ürün grubunu kapsıyor.