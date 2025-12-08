Assofermet Acciai: İtalya çelik piyasası Kasım sonunda iyileşme sinyalleri verdi, 2026’da toparlanma mümkün

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in çelik birimi Assofermet Acciai tarafından 5 Aralık’ta yayımlanan son piyasa raporuna göre İtalya çelik piyasasında sonbahar dönemine damga vuran belirsizliğe rağmen Kasım ayında toparlanma belirtileri görüldü. 2026 yılı için beklenen fiyat artışlarının etkisiyle yapılan alımların ardından alıcıların daha temkinli davrandığı belirtildi. Buna rağmen genel görünüm daha istikrarlıydı ve talep önceki aylara kıyasla hafif bir artış gösterdi.

Kasım ayının ilk yarısında alıcıların yeni ithalat düzenlemeleri nedeniyle beklenen fiyat artışlarından kaçınma çabası sonucu alımların iyi seviyelerde yer aldığı ifade edildi. Ticari faaliyetler, 2024 yılının sonbahar döneminde gözlenen kademeli toparlanmaya kıyasla daha iyi bir görünüm sergiledi. Assofermet’e göre bölgenin kuzeyinde fiyat artışları çoktan kabul gördü fakat İtalya’daki fiyat artışları, Aralık ayının başından beri beklentilerin altında kaldı. Talebin ne kadar güçlü olduğu konusundaki soru işaretleri devam etse de fiyatların tedarik zinciri için işlevsel bir toparlanma kaydettiği ve son aylardaki düşüş eğilimini tersine çevirebileceği belirtildi. AB dışı kaynaklardan tedarik seçeneklerinin giderek azalması ise 2026 yılının ikinci yarısında fiyatlara ek bir destek sağlayabilir.

Paslanmaz çelik ürünler için Assofermet bu ay herhangi bir sürpriz olmadığını bildiriyor. 2026'nın yaklaşması ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) ilişkin belirsizliklerin sürmesi nedeniyle önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde fiyat artışı olasılığı oldukça yüksek. Avrupa’daki arz seviyesi ise ithalattaki düşüşü karşılamıyor. Öyle ki ThyssenKrupp’taki yapılandırma çalışmaları ve Acciaierie d’Italia’daki zorluklar gibi bölgedeki birçok üreticinin kapasite kullanım oranlarını azaltması veya yeniden yapılanma sürecine girmesi durumu daha da zorlaştırıyor. Birlik ayrıca aşırı korumacılığın risklerine dikkat çekiyor ve çelik yoğun ürünlerin de koruma kapsamına alınmaması halinde Avrupa imalat sanayisinin rekabet gücünün zayıflayabileceği belirtiliyor.

Dağıtım segmentine bakıldığında piyasa temkinli de olsa toparlanma sinyalleri gösteriyor. Başlıca hammaddelerin fiyatları çoğunlukla yatay seyredip Ekim’e kıyasla hafif bir artış gösterirken, talep geçen yıla göre daha düzenli ilerliyor. Stok hareketliliğine bakıldığında özellikle yassı mamullerde iyileşme söz konusu ve hem yassı hem uzun mamullerde genel olarak tatmin edici bir performans gözleniyor. Fakat kutu profil segmentinde görünüm daha zayıf. 2024 yılının Kasım ayına kıyasla görünüm daha iyimser olsa da piyasa kırılganlığını koruyor. Makroekonomik açıdan bakıldığında Orta Doğu’daki çatışmanın hafifleme sinyalleri piyasada sınırlı bir iyileşme yaratsa da Avrupa’daki çatışma ortamı büyük bir belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor.

Teneke ürün segmentinde ise ilgi giderek AB menşeli ürünlere kayıyor. Rekabetçi fiyat seviyeleri ve Avrupalı üreticilerden gelen fiyat artışı talepleri, henüz resmi olmasa da, bu eğilimi destekliyor. SKDM kapsamındaki kuralların henüz belirlenmemiş olması ise alıcılarda tereddüt yaratarak mevcut arzın yeterli seviyede kalmasına katkı sağlıyor.

Öte yandan dış piyasalardan Avrupa’ya agresif fiyatlardan bazı teklifler gelse de Avrupa pazarı nispeten güçlü konumunu koruyor. Önümüzdeki dönemde hem düzenleyici gelişmelerin hem de küresel tedarikçilerin rekabetçi tutumlarının yakından izleneceği ifade ediliyor.