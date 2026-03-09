 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Federacciai...

Federacciai Başkanı Gozzi enerji fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekerek ETS’nin geçici olarak askıya alınmasını istedi

Pazartesi, 09 Mart 2026 16:01:15 (GMT+3)   |   Brescia

6 Mart tarihinde Rimini’de düzenlenen KEY - Enerji Geçişi Fuarı’nda konuşan İtalya çelik üreticileri birliği Federacciai Başkanı Antonio Gozzi, AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) işleyişine ilişkin tartışmayı yeniden gündeme getirerek mevcut enerji ve jeopolitik koşullar doğrultusunda mekanizmanın geçici olarak askıya alınması seçeneğinin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Gozzi, “Avrupa’da enerji dönüşümünün bazı temel araçları ve bunların sanayi üzerindeki etkileri hakkında daha geniş ve daha pragmatik bir tartışma nihayet başlıyor. Bunların başında ise kuşkusuz ETS sistemi geliyor. Zaman içinde ETS yalnızca bir karbonsuzlaşma mekanizması olmaktan çıkıp finansal piyasa dinamiklerine maruz kalan gerçek bir karbon vergisine dönüşmüş durumda,” ifadelerini kullandı.

Federacciai Başkanı’na göre küresel belirsizliklerin güçlü olduğu ve Avrupalı şirketler için enerji fiyatlarının hâlen yüksek seviyelerde bulunduğu mevcut dönemde ETS’nin elektrik maliyetleri üzerindeki etkisinin dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle elektrik fiyatlarının büyük ölçüde doğal gaz maliyetlerinden etkilendiği İtalya gibi ülkelerde bu etkinin daha belirgin olduğuna dikkat çeken Gozzi, ETS’nin geçici olarak askıya alınmasının Avrupa düzeyinde yapılacak yapısal bir revizyon beklenirken elektrik fiyatlarını “yaklaşık 25€/MWh” azaltabileceğini belirtti.

Gozzi ayrıca İtalya çelik sektörünün karbonsuzlaşma açısından zaten dünyanın en gelişmiş üretim sistemlerini kullanan ülkelerden biri olduğunu yineledi. Gozzi, “Kimse İtalya çelik sektörünü enerji dönüşümüne karşı olmakla suçlayamaz. Çelik üretiminin yaklaşık %85’i elektrik ark ocaklarında gerçekleştiriliyor ve bu nedenle dünyanın en düşük emisyonlu üreticileri arasında yer alıyoruz. Ancak karbonsuzlaşma, sanayisizleşmeye dönüşmemeli,” dedi. Bu doğrultuda çevrenin korunması, rekabet gücünün sürdürülmesi ve Avrupa sanayisinin geleceğinin güvence altına alınması arasında denge kuran “sağduyulu” bir dönüşüm gerektiğini vurguladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Gozzi, son haftalarda ETS’ye ilişkin kritik konularda siyasi bir değerlendirme sürecinin başladığını belirtmişti. Bu gelişmenin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin AB düzeyindeki açıklamalarının ardından hız kazandığını ifade eden Gozzi, İtalya’nın elektrik üretiminde doğal gazın yüksek payı nedeniyle enerji fiyatlarından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını vurgulamıştı. Federacciai Başkanı, bu nedenle söz konusu mevzunun Avrupa düzeyinde yakından izlenmesi gerektiğini ve bunun Avrupa sanayisinin rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığını kaydetmişti.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

Assofermet imalat ve çelik sektörlerini korumak için SKDM kapsamında geçici tedbirler alınmasını talep etti

06 Eki | Çelik Haberler

Assofermet sanayiyi ve tedarik zincirini korumak için AB’den dengeli koruma önlemleri getirmesini istiyor

19 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın 2050 yılı enerji dönüşüm hedefleri için dengeli teknoloji kullanımına ve net yol haritasına ihtiyacı var

09 Eyl | Çelik Haberler

Danieli: Nükleer enerji çelik üretiminde temiz kaynak olarak kullanılabilir

29 May | Çelik Haberler

Çin yerel piyasalarında silikomangan fiyatları - 11. Hafta, 2025

09 Mar | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yassı mamul fiyatları yeniden yükseldi, ithal teklifler hızla artan navlundan etkileniyor

09 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

İskenderun’da bir üretici ticari profil fiyatlarını haftanın başında yükseltti

09 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı kütük fiyatları FOB bazında yükseldi, navlundaki artış ithalat piyasalarında belirsizlik yarattı

09 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Petrol fiyatlarındaki artış ve navlundaki dalgalanma mamul ile hammadde piyasalarını etkiliyor

09 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 9 Mart, 2026

09 Mar | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis