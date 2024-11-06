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Assofermet: İtalya hurda piyasası yatay seyretse de dökümhaneler temkinli

Çarşamba, 06 Kasım 2024 15:12:24 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, çelik sektörüne dair yayımladığı aylık raporda Ekim ayında İtalya hurda piyasasının yatay seyrettiğini bildirdi. Ancak toplama ve geri dönüşüm tesislerindeki hurda stoklarının düşmesi, bazı üreticileri yeni kontratlara girmeden önce fiyatların iyileşmesini beklemeye itti. Ekim sonunda 5-10€/mt’luk hafif fiyat artışları olurken, Kasım ayında düşük seviyelerde artışların devam etmesi bekleniyor.

Assofermet’e göre hurda piyasasında Çin piyasasına yönelik beklentilere bağlı olarak dalgalı hareket görüldü. Ay başında görülen artışların ardından fiyatların düşmeye başlaması pazarlıkları olumsuz etkiledi. Asya piyasalarında daha kırılgan bir trend gözlenirken, Avrupa’da fiyatlar nispeten yatay seyretti.

Ekim ayında, nikel fiyatları trendinden ve düşük bulunurluktan etkilenmeyen fiyat seviyelerinden sınırlı paslanmaz çelik satışları yapıldı. Çelik üreticileri uzun süreli kontratlara yanaşmadığı için dökme demir talebi de zayıf oldu. Bununla birlikte dökümhaneler %40-50 üretim kapasitesiyle çalışırken hurda toplamamayı tercih ediyor. Bazı bölgelerde hafif artış olmasıyla küresel çapta fiyatlar yatay seyretti. Bağlantı tonajlarının düşük olması ve maliyetleri düşürmek adına yalnızca ihtiyaca dayalı alımlar yapılmasına bağlı olarak pik demir piyasası da zayıf kaldı. Avrupa’da karşılaşılan yüksek sevkiyat fiyatları ve teslimat gecikmeleri gibi zorluklar dökümhanelerin temkinli davranıp stoklarını düşük tutmasına neden oldu. Ancak pik demir bulunurluğu yeterli görünüyor.

Birlik, ferroalyaj piyasasının zayıf kaldığını ve ferromangan ile silikomangan fiyatlarının gevşediğini belirtti. Ferromolibden fiyatlarında hafif düşüş görülürken, ferrovanadyum fiyatları yukarı yönlü seyretti.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 

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