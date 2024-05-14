Assofermet: İtalya çelik piyasasında satış fiyatları ve talep yükseliyor

Salı, 14 Mayıs 2024 09:14:41 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, Nisan ayında çelik sektöründe satış tonajlarında farklı trendler görülmesine rağmen alıcıların ilgisinin arttığını ifade etti. Assofermet’e göre İtalya ve Orta Avrupa’daki tatil döneminde satışlar yavaşlasa da bazı son kullanıcı sektörler, gelecek aylardaki sac ve şerit ihtiyaçlarını karşılamak için sac fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak temkinli bir şekilde alım yaptı.

Servis merkezleri, belirsizliğin hakim olduğu bir piyasada yetersiz kâr marjları ile faaliyet göstermeye devam etti. Birlik, “Hem AB’deki hem de AB dışındaki üreticilerin fiyatları artırması, güvenlik önlemleri kapsamında uygulanan kotalar ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (CBAM) etkileri distribütörleri ve hammadde şirketlerini planlarını değiştirip satış fiyatlarını daha da artırmaya sürükledi,” ifadelerini kullandı.

Servis merkezlerindeki hammadde stokları, ilk çeyrekte satışların yavaşlaması nedeniyle ortalama seviyenin hafifçe üzerinde yer aldı. Ukrayna ve Orta Doğu’daki jeopolitik sorunlar kaygı yaratmaya devam ediyor.

Birlik, Nisan ayında Finlandiya ve İspanya’daki büyük ölçekli iki üreticide yapılan grevler ve ithalat kısıtlamaları nedeniyle arz sınırlı kaldığı için paslanmaz çelik talebinin toparlandığını ifade etti. İspanyol üreticide grev üç ayı aşkın bir süredir devam ederken Mayıs ayı zayıf talep ve üreticilerin fiyat artışı yapmalarıyla başladı.

Assofermet, Avrupa Birliği Komisyonu’nun dokuz ay süren bir soruşturmanın ardından Tayvan, Türkiye ve Vietnam’dan ithal soğuk rulo saca vergi getirmesinin memnuniyetle karşılandığını ve bu kararın üreticiler için ithalat yapma fırsatı yaratarak piyasayı daha iyi dengeleyeceğini belirtti.

Nisan ayında nihai mamul piyasaları zayıf bir performans göstermeye devam etti ve toparlanma beklentileri gerçekleşmedi. Ancak Mayıs ayının başında hem 2023 yılındaki üretim tonajına ulaşıldığı hem de yassı ve uzun mamul fiyatlarında büyük miktarda artış olduğu için nihai mamul piyasalarının canlandığı gözlendi.

Assofermet’e göre teneke levha talebi hafifçe güçlenirken Avrupalı üreticilerin teslim süreleri 14 haftaya kadar çıktı ve fiyat artışları dip seviyenin görüldüğüne işaret ediyor.

Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki ay kredi faiz oranını düşürmeye hazır görünüyor. Bununla birlikte piyasalar ekonomik durumun denge bulmasını istese de Ukrayna ve Orta Doğu’daki belirsizlik devam edecek.