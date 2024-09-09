Assofermet: İtalya çelik piyasası küresel krizler ve zayıf talep nedeniyle belirsizlik içinde

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet Acciai, yayımladığı aylık raporda İtalya çelik piyasasına Eylül ayında belirsizlik ve zorlukların hâkim olacağını söyledi. Tatil sonrasında faaliyetlerin devam etmesi büyük bir değişiklik yaratmadı. Bahar ve yaz aylarında zayıf kalan talep Çin’deki ekonomik krize ve Avrupa’da görünümün kötüleşmesine bağlı olarak daha da zayıfladı. İtalya’nın gayrisafi milli hasılası büyüme gösterse de Almanya’nın içinden geçtiği kriz kaygı yaratıyor. Ancak faiz oranlarının düşmesi talebi canlandırabilir.

Temmuz ayında satışlar beklenenden daha az düşerken soğuk haddelenmiş mamul satışları sıcak haddelenmiş mamul satışlarını geçti. Ağustos ayında birçok şirketin kapalı kalması nedeniyle üretim düştü. Küresel çelik fiyatları gevşedi ve Assofermet AB’nin çelik ihracatı yapan ülkelere yönelik antidamping vergisi getirilmesi talebinin maliyetleri yükseltip rekabeti zayıflatacağından korkuyor. Assofermet, “Eurofer'in Japonya, Vietnam, Mısır ve Hindistan gibi ülkelerden ithal sıcak rulo sac anti-damping vergisi getirilmesine ilişkin son soruşturma bilgisi göz önünde bulundurulduğunda AB Komisyonu'nun dar görüşlü ticari savunma politikasının yaratabileceği sorunlardan endişe duyuyoruz. İlk üç ülkeye çoktan %15 kota sınırı getirildi bile. İthalatçılarının maliyetleri artacak ve bu maliyetlerin son kullanıcılara yansıtılması küresel piyasada zaten güçsüz olan rekabeti daha da zayıflatacak,” şeklinde konuştu.

Paslanmaz çelik talebi zayıf kalırken piyasa belirsizliğini koruyor. Hurda piyasasının görünümü olumsuz. Eylül ayında İspanya’nın üretime geri dönmesiyle Avrupa’da arzın baskısını artırması bekleniyor.

Çelik sektörü ise özellikle de inşaat faaliyetlerinde zayıf bir performans göstermeye devam etti. Küresel çapta jeopolitik gerilimler ve ABD’de yaklaşan seçimler ekonomiyi ve çelik sektörünü daha da olumsuz etkileyebilir.

Bazı Avrupalı teneke levha şirketleri üretimi düşürdüklerini bildirmesiyle talep güçlendi.