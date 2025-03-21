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Assofermet AB’nin Çelik Eylem Planı’ndan memnun değil

Cuma, 21 Mart 2025 14:39:02 (GMT+3)   |   Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, Avrupa Komisyonu’nun 19 Mart tarihinde yayımladığı yeni Avrupa Çelik ve Metal Eylem Planı’na yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.

Avrupa Birliği, çok sayıda korumacı politikaya rağmen küresel kapasite fazlası nedeniyle son on yılda yerel çelik üretiminin %10’unu kaybetti. Yeni eylem planının eksik olduğunu ve üretime çok fazla odaklandığını düşünen Assofermet, planın “iç piyasada [çelik] talebini artırmayı, AB’de [çelik] üretimi ve çelik tedarik zincirini canlandırmayı” hedefleyen teşvik önlemleri içermediğini ifade etti.

Kararlı bir hamle yapılmadığı takdirde AB çelik üretiminin düşüşe geçerek bugüne kadar karbondan arındırmaya yönelik kaydedilen ilerlemeyi baltalayacağını söyleyen birlik, “ABD’nin korumacı politikalarının tetiklediği vergi savaşı, AB’nin çelik ve alüminyum ihracatının yanı sıra mamul, ekipman ve türev makine ihracatını da büyük sıkıntıya sokacak. Bu durum da AB’nin ithalata yönelik ticaret savunma önlemlerinin daha da sıkılaştırılmasına yol açarak Avrupa’nın gayrisafi yurt içi hasılasını olumsuz etkileyecek,” dedi.

Ayrıca Assofermet, enerji maliyetlerinin azaltılmasını ve planın düzeltilerek yerel çelik talebini canlandırmayı amaçlayan daha keskin önlemlerle revize edilmesini umduğunu dile getirdi.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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