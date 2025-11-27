Acciaierie d’Italia Taranto’daki 1 No’lu konvertörünü yeniden devreye aldı

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’ya (eski adıyla Ilva) 26 Kasım tarihinde Taranto’daki 2 no’lu çelikhanesinde bulunan 1 no’lu konvertörü yeniden devreye aldığını duyurdu.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere bahsi geçen konvertör 14 Kasım tarihinde kontrolsüz bir şekilde cüruf akıtmaya başladığı için devre dışı bırakılmıştı. Şirket herhangi bir patlamanın meydana gelmediğini ve olayın acil müdahale planı kapsamında kontrol altına alındığını bildirdi.

Onarım çalışmaları beklendiği üzere yalnızca birkaç gün sürdü ve bu süre borunca üretim 2 no’lu konvertörde devam etti.

Bununla birlikte şirket tesiste üretim faaliyetlerinin normale döndüğünü, birkaç haftadır süren diğer bakım çalışmalarının ise bir süre daha devam edeceğini bildirdi.