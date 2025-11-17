 |  Giriş 
Acciaierie d’Italia çelik sektöründe karbonsuzlaşmaya yönelik H2Loop projesine ortak oldu

Pazartesi, 17 Kasım 2025 14:34:50 (GMT+3)   |   Brescia

Taranto merkezli İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia, çelik sektöründe sürdürülebilir hidrojen üretimi ve emisyon azaltımına yönelik yeni Avrupa projesi H2Loop’un açılış toplantısını kendi tesisinde gerçekleştirdi. İki günlük çalışmaların ardından şirketin Ar-Ge merkezinde düzenlenen etkinlik, Avrupa Komisyonunun Kömür ve Çelik Araştırma Fonunun büyük ölçekli projelere verdiği özel fon programı kapsamında, eş finansmanla destekleniyor.

Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda araştırma ve inovasyonu destekleyen proje, Acciaierie d’Italia’nın Ar-Ge merkezini ana ortaklardan biri konumuna getiriyor. Dört yıl sürecek olan H2Loop projesinde üç uluslararası kuruluş yer alıyor: Almanya’dan VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH, söz konusu teknolojiyi geliştiren Avusturyalı Rouge H2 Engineering AG ve mühendislik alanındaki küresel uzmanlığıyla bilinen Torino Politeknik Üniversitesi.

Projede, metalürjik gazlardan hidrojen üretebilen kimyasal döngüleme teknolojisinin uygulanabilirliği değerlendirilecek. Acciaierie d’Italia’ya göre bu teknoloji emisyonları azaltarak ve hidrojenin endüstriyel uygulamalara entegrasyonunu kolaylaştırarak çelik sektörünün sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırma potansiyeline sahip.

Pilot tesislerin Taranto sahasında kurulması öneriliyor ve bu adım yüksek saflıkta hidrojen üretimini mümkün kılabilecek ileri teknolojilerin test edilmesi açısından tesisin stratejik konumunu güçlendiriyor. Açılış toplantısında proje ortakları ilk teknik faaliyetleri başlatırken, tesisin farklı birimleri ve laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

Acciaierie d’Italia, H2Loop’u “iddialı ve yenilikçi bir proje” olarak tanımlayarak girişimi çelik sektörünün daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Proje aynı zamanda Taranto tesisini, enerji dönüşümü ve Avrupa Yeşil Mutabakat hedeflerini destekleyen teknolojik araştırma ve inovasyon açısından önemli bir merkez olarak öne çıkarıyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

