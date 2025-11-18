 |  Giriş 
Acciaierie d’Italia: 2 No’lu haddehanedeki anormal emisyon güvenlik prosedürlerine uygun şekilde yönetildi

Salı, 18 Kasım 2025 16:32:48 (GMT+3)   |   Brescia

14 Kasım Cuma günü, İtalya’nın en büyük entegre çelik üreticisi olan ve hâlihazırda olağanüstü yönetim altında bulunan Acciaierie d’Italia’nın 2 No’lu haddehanesindeki 1 No’lu konvertörde kontrolsüz bir emisyon meydana geldi.

Şirket, olayın 4 No’lu yüksek fırının yeniden devreye alınmasından sonra yapılan ilk döküm sırasında gerçekleştiğini ve yeni faaliyete geçirilen yüksek fırından gelen sıvı ham metalin, ilgili iç prosedürler ve operasyon talimatlarına tamamen uygun şekilde işlendiğini vurguladı. Dökümün standart seviyelerin üzerinde silisyum içermesi konvertör içindeki sıcaklığın yükselmesine neden olduğu ve kireç ile cevher gibi daha fazla soğutma malzemesinin kullanılmasının gerektiği ifade edildi. Bunun sonucunda dökümhanede anormal emisyon gerçekleşti. 

Acciaierie d’Italia’nın olay sırasında herhangi bir patlama yaşanmadığını ve yapısal hasarın küçük çapta olduğunu, onarımın birkaç vardiya içinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Olay sonrasında başlatılan iç denetimlerde tüm sürecin acil durum planına uygun şekilde yönetildiği belirtildi. Şirket, bu olayda da güvenlik sistemlerinin doğru şekilde devreye girdiğini ve onarım çalışmalarının diğer bölümlere herhangi bir etkisinin bulunmadığını vurguladı.


