Arvedi ikinci galvanizli sac üretim hattı için Trieste’de yatırımlarını artıracak

Salı, 08 Haziran 2021 16:31:05 (GMT+3) | Brescia

Yerel basında yer alan haberlere göre, İtalya’nın en büyük ikinci çelik üreticisi Arvedi Group, Trieste şehrinde yer alan Servola üretim tesisine yönelik yatırımlarını artıracak.

Bölgedeki yetkililerle ve İtalya hükümetiyle birkaç ay önce imzalanan anlaşmaya kıyasla şirket, ikinci galvanizli sac üretim hattını inşa etmek ve haddeleme faaliyetleri açısından gerekli fırınları beslemede kullanılan hidrojeni üretmek için 90-100 milyar € daha yatırım yapacak. Söz konusu yatırım, Arvedi’nin yeni galvanizli üretim ve boyama hatlarının inşası için daha önceden açıkladığı 86 milyar € yatırıma ek olarak yapılacak.

Şirket, 2019 yılının sonunda, Trieste tesisi için dekarbonizasyon ve yeniden dönüştürme sürecini başlatmış, bu nedenle, tesisin sıcak üretim hattındaki faaliyetler tamamen durdurulmuştu. Arvedi, Trieste tesisinde şu an çeşitli ebatlarda ve kalitede soğuk mamul üretimi yapıyor. Cremona şehrinde yer alan yenilikçi sıcak haddeleme birimi ise soğuk haddelenmiş mamullerin üretiminde kullanılan kusursuz geometrik özellikli sac tedarikini sağlıyor. Arvedi Group bu yılın Ocak ayında, enerji verimliliğini artırmak ve çevreye verilen zararı azaltmak amacıyla, AB enerji dönüşüm planı çerçevesinde, Trieste sanayi bölgesini dönüştürme projesi için Trieste’de ve Cremona’da yer alan tesislerine yönelik 227 milyon € yatırımı onaylamıştı.