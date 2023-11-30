Arvedi Group Türkiye’deki şirketini Sarıtaş Çelik’e satacak

Perşembe, 30 Kasım 2023 10:15:37 (GMT+3) | İstanbul

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, İtalyan çelik üreticisi Arvedi Group 2021 yılında Alman çelik üreticisi thyssennkrupp’tan satın aldığı AST Turkey Metal San ve Tic. A.Ş.’yi Sarıtaş Çelik’e satmayı planlıyor.

Gebze’deki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan AST Turkey yıllık 30.000 mt’un üzerinde paslanmaz çelik işleme kapasitesine sahip.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2021 yılında thyssennkrupp Almanya, İtalya ve Türkiye’deki bağlı kuruluşları dahil olmak üzere İtalya merkezli Acciai Speciali Terni’yi Arvedi Group’a satmıştı.