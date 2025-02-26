Arjantin’in ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %16,9 yükseldi

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 256.300 mt seviyesine kıyasla %16,9 artışla 299.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %14,6 artışla 165.700 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %26,1 artışla 113.300 mt ve uzun mamul üretimi aylık %45,6 artışla 120.800 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %26,5 düşerken, sıcak rulo sac üretimi %11,5 artış, soğuk rulo sac üretimi %54,8 artış ve uzun mamul üretimi ise %22,3 düşüş gösterdi.

Acero Argentina, ülkede en büyük çelik tüketicilerinden biri olan kamu inşaatı sektörünün Ocak ayında aylık %9 ve yıllık %8 artış büyüme gösterdiğini ifade etti.

Makine ve tarım ekipmanları sektörü ise belirsizlik göstermeye devam ediyor. Ancak kurak geçen sezonun ardından ülkenin yağış alması beklentileri biraz toparladı.

AA, ülkenin ekonomik faaliyetlerinin biraz toparlanmasına ve çelik stoklarının artmasına bağlı olarak 2025’te daha güçlü bir çelik talebi görülmesini bekliyor.