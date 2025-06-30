Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Mayıs ayında yükseldi

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 317.400 mt seviyesine kıyasla 350.300 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %4,8 düşüşle 183.400 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %15,7 artışla 115.800 mt ve uzun mamul üretimi aylık %5,9 artışla 148.400 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %12,3, sıcak rulo sac üretimi %44,5, soğuk rulo sac üretimi %42,6 ve uzun mamul üretimi ise %20,4 artış gösterdi.

Birliğin verilerine göre kamu inşaatı sektörü zayıf seyretmeye devam ederken otomotiv sektöründe üretimin yıllık %26 artış kaydetmesiyle güçlü bir toparlanma gözlendi.

Makine ve ekipman sektörlerinde hasat dönemine bağlı olarak artış görülse de Brezilya ve Çin’den ithal makinelerin sayısı ülkede makine üretimini olumsuz etkiliyor.

Enerji sektörü ise yatay seyrederken, yılın geri kalanına yönelik beklentiler olumlu.

Beyaz eşya sektöründe ise kredilerin kolaylaşmasına bağlı olarak hafif bir talep artışı gözlendi.