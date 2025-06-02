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Arjantin’in ham çelik üretimi Nisan’da aylık bazda azaldı

Pazartesi, 02 Haziran 2025 10:54:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 330.800 mt seviyesine kıyasla 317.400 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %1,9 artışla 192.700 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %15,7 artışla 102.200 mt ve uzun mamul üretimi aylık %13,5 artışla 140.200 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %0,2, sıcak rulo sac üretimi %12,3, soğuk rulo sac üretimi %25,9 ve uzun mamul üretimi ise %22,7 artış gösterdi.

Acero Argentina, beklendiği kadar olmasa da iç piyasanın toparlanma işaretleri gösterdiğini belirtti. Önümüzdeki aylarda kamu inşaatı, tarım ve enerji sektörlerinden gelen talep sayesinde sevkiyatların artması bekleniyor.

Bununla birlikte beyaz eşya ve ambalaj sektörlerinde ithalatın kurduğu baskı ile yüksek vergi oranları iç piyasayı etkilemeye devam ediyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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