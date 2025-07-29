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Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Haziran ayında geriledi

Salı, 29 Temmuz 2025 10:53:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 350.300 mt seviyesine kıyasla 320.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %10,7 düşüşle 163.800 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %18,4 artışla 94.500 mt ve uzun mamul üretimi aylık %33,5 düşüşle 98.600 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %16,5, sıcak rulo sac üretimi %28,5, soğuk rulo sac üretimi %15,3 ve uzun mamul üretimi ise %7,4 düşüş gösterdi.

Birliğin verilerine göre kamu inşaatı sektörü hiçbir toparlanma beklentisi olmadan zayıf bir performans göstermeye devam ediyor.

Otomotiv sektöründe üretim ise güçlü toparlanma işaretleri görülmesinden sonra aylık %11 düşüş ve yıllık %34 artış kaydetti.

Makine ve ekipman sektöründe talep halen güçlü. Hasat döneminde tarım ekipmanlarının yoğun şekilde kullanılmasında talebi destekliyor. Ancak Brezilya ve Çin’den ithal makine miktarı iç piyasadaki satışları olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte ithalatın etkilediği diğer kalemler de beyaz eşya ve ambalaj sektörleri olarak kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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