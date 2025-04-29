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Arjantin’in ham çelik üretimi Mart ayında %37 yükseldi

Salı, 29 Nisan 2025 10:32:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 316.400 mt seviyesine kıyasla %4,5 artışla 330.800 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %302,3 artışla 189.200 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %90,6 artışla 88.300 mt ve uzun mamul üretimi aylık %7,6 artışla 123.500 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %37, sıcak rulo sac üretimi %53,6, soğuk rulo sac üretimi %46,8 ve uzun mamul üretimi ise %41,6 artış gösterdi.

Aylık bazda sert artışın en büyük kaynağı plansız olarak üretimi durduran üreticilerin piyasaya yeniden dönmesi oldu.

Acero Argentina, ülkede en büyük çelik tüketicilerinden biri olan kamu inşaatı sektörünün Ocak ayında aylık %0,6 düşüş ve yıllık %17,1 artış gösterdiğini ifade etti. Otomotiv sektörü aylık %1 ve yıllık %2 küçülürken, makine ve tarım ekipmanları sektörü bu yıl iyi bir hasat dönemi beklendiği için güçlü seyrediyor.

Beyaz eşya sektöründe ithalatın yarattığı baskıdan dolayı talep zayıflarken, enerji sektörlerinin çelik talebi teşvik programları kapsamında büyük yatırımlar yapıldığı için güçlendi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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