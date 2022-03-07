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Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Şubat döneminde %22,1 arttı

Pazartesi, 07 Mart 2022 12:07:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Şubat ayında Arjantin’in otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bir önceki aya kıyasla %101,9 ve 2021 yılının Şubat ayına göre %72,7 artışla 37.661 adet oldu. Öte yandan yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %22,1 artışla 56.312 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda Arjantin’in toptan otomobil satışları Ocak ayına kıyasla %26,2 artış ve bir önceki yılın Şubat ayına kıyasla %4,7 düşüşle 25.432 adet oldu.

Şubat ayında ülkenin otomobil ihracatı aylık bazda %115,3 ve yıllık bazda %33 artarak 20.024 adet oldu. Yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin otomobil üretimi yıllık %8,7 artışla 29.322 adet olarak kaydedildi.


Etiketler: Güney Amerika  üretim  Arjantin  otomotiv  |  benzer haberler »

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