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Arjantin’in araç üretimi Aralık’ta azaldı

Çarşamba, 08 Ocak 2025 10:13:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında, aylık %29,2 ve yıllık %2,8 düşüşle 38.018 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %17,3 düşüş ve yıllık %22,3 artışla 26.667 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Kasım ayına kıyasla %23,3 ve yıllık %97,3 artışla 49.469 adet seviyesinde kaydedildi.

2024 yılının tamamında ise ülkenin otomobil üretimi %17,1 düşüşle 506.571 adet, ihracatı %3,4 düşüşle 314.735 adet ve iç piyasa satışları %1,1 düşüşle 411.406 adet seviyelerinde oldu.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, 2024 yılının otomotiv sektörleri için zorlu bir yıl olduğunu, yeni bir stratejiyle üretim, ihracat ve iç piyasa satışlarının 2025 yılında %10-15 artmasını beklediğini ifade etti.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv Üretim 

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