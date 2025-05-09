Arjantin’in araç üretimi Nisan’da %5,8 yükseldi

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Nisan ayında, aylık %9,4 ve yıllık %5,8 artışla 45.479 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %6,8 düşüş ve yıllık %9,8 artışla 22.628 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Mart ayına kıyasla %9,8 ve yıllık %134,4 artışla 52.621 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, satışlardaki artışın vergilerin düşürülmesi ya da kaldırılmasından ve tüketicilerin krediye erişiminin kolaylaşmasından kaynaklandığını ifade etti. Zuppi, ihracatın kaydettiği düşüşü ise belirli ülkelerdeki talebin zayıflaması ve küresel piyasalardaki rekabetin artmasına bağladı. Ülkenin otomotiv sektörü bu sorunları ortadan kaldırmak için hükümet ile ortaklaşa çalışıyor.