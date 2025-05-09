 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Arjantin’in...

Arjantin’in araç üretimi Nisan’da %5,8 yükseldi

Cuma, 09 Mayıs 2025 09:53:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Nisan ayında, aylık %9,4 ve yıllık %5,8 artışla 45.479 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %6,8 düşüş ve yıllık %9,8 artışla 22.628 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Mart ayına kıyasla %9,8 ve yıllık %134,4 artışla 52.621 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, satışlardaki artışın vergilerin düşürülmesi ya da kaldırılmasından ve tüketicilerin krediye erişiminin kolaylaşmasından kaynaklandığını ifade etti. Zuppi, ihracatın kaydettiği düşüşü ise belirli ülkelerdeki talebin zayıflaması ve küresel piyasalardaki rekabetin artmasına bağladı. Ülkenin otomotiv sektörü bu sorunları ortadan kaldırmak için hükümet ile ortaklaşa çalışıyor.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Arjantin’in araç üretimi Mart’ta %10,4 yükseldi

08 Nis | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Şubat ayında yükseldi

11 Mar | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Ocak’ta aylık %20,9 geriledi

06 Şub | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Aralık’ta azaldı

08 Oca | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Ekim’de yükseldi

07 Kas | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Eylül’de azaldı

07 Eki | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Ağustos ayında aylık %16,5 arttı

05 Eyl | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Temmuz ayında Haziran'a kıyasla yükseldi

07 Ağu | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Haziran ayında düştü

04 Tem | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Mayıs ayında düştü

06 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis