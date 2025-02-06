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Arjantin’in araç üretimi Ocak’ta aylık %20,9 geriledi

Perşembe, 06 Şubat 2025 09:41:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Ocak ayında, aylık %20,9 düşüş ve yıllık %32,7 artışla 30.058 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %58,3 ve yıllık %27,3 düşüşle 11.132 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Aralık ayına kıyasla %31,3 düşüş ve yıllık %113,8 artışla 34.089 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, birçok tesisin tatil nedeniyle faaliyetlerine ara vermesine rağmen Ocak ayında araç üretiminin 2025 beklentileriyle uyumlu şekilde yıllık bazda artış kaydettiğini söyledi. ADEFA 2025 yılında araç üretiminin %10-15 artış göstermesini bekliyor.

Zuppi’ye göre ihracattaki düşüş çoğunlukla gemi bulunurluğundan kaynaklanan lojistik sorunlar nedeniyle yaşandı. Bununla birlikte yerel talebin artmasıyla ihracata ayrılan araç adedi azaldı.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv Üretim 

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