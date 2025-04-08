Arjantin’in araç üretimi Mart’ta %10,4 yükseldi

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Mart ayında, aylık %2 düşüş ve yıllık %10,4 artışla 41.565 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %8 ve yıllık %3,4 artışla 24.292 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Şubat ayına kıyasla %5 ve yıllık %58,8 artışla 45.617 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, birçok tesis yenileme çalışmaları nedeniyle üretime ara verdiği için aylık bazda düşüş görüldüğünü ancak yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %10,4 artış kaydedildiğini ifade etti.

Zuppi, yakın zamanda yerel otomotiv sektörü için açıklanan 1 milyar $’lık yatırımı takiben 2025 yılı beklentilerini koruduklarını belirtti.