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Arjantin’in araç üretimi Şubat ayında yükseldi

Salı, 11 Mart 2025 09:34:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Şubat ayında önceki ayki 30.058 adede kıyasla 42.419 adet oldu. Yıllık bazda ise %13,1 arttı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %102,1 artış ve yıllık %4,6 düşüşle 22.496 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Ocak ayına kıyasla %33,8 ve yıllık %37,3 artışla 45.617 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, Şubat ayında sadece 18 iş günü olmasına ve bazı tesislerin tatiller ve yeni yatırımların devreye alınması sebebiyle halen düşük hızda çalışmasına rağmen Ocak ayında sektörün iyi bir performans gösterdiğini belirtti. 


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv Üretim 

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