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Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Mart döneminde %17,7 arttı

Çarşamba, 06 Nisan 2022 11:50:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Mart ayında Arjantin’in otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bir önceki aya kıyasla %29,4 ve 2021 yılının Mart ayına göre %12,9 artışla 48.746 adet oldu. Öte yandan yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %17,7 artışla 105.058 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda Arjantin’in toptan otomobil satışları Şubat ayına kıyasla %33 ve bir önceki yılın Mart ayına kıyasla %4,5 artışla 33.827 adet oldu.

Mart ayında ülkenin otomobil ihracatı aylık bazda %22,9 ve yıllık bazda %10 artarak 24.623 adet oldu. Yılın Ocak-Mart döneminde ise ülkenin otomobil üretimi yıllık %9,3 artışla 53.945 adet olarak kaydedildi.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika otomotiv üretim 

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