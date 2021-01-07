Arjantin’in otomobil üretimi Aralık ayında aylık %7,4 düştü

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Arjantin’in otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bir önceki aya kıyasla %7,4 düşüş ve 2019 yılının Aralık ayına göre %107,7 artışla 30.172 adet oldu. Öte yandan, Ocak-Aralık döneminde Arjantin’in otomobil üretimi yıllık %18,3 düşüşle 257.187 adet olarak kaydedildi.
Aralık ayında ülkenin otomobil ihracatı aylık bazda %49,5 artarken, yıllık bazda %9,3 düşerek 17.200 adet oldu. İlk 12 ayda ise ülkenin otomobil ihracatı yıllık %38,5 düşüşle 137.891 adede geriledi.