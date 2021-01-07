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Arjantin’in otomobil üretimi Aralık ayında aylık %7,4 düştü

Perşembe, 07 Ocak 2021 14:57:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Arjantin’in otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bir önceki aya kıyasla %7,4 düşüş ve 2019 yılının Aralık ayına göre %107,7 artışla 30.172 adet oldu. Öte yandan, Ocak-Aralık döneminde Arjantin’in otomobil üretimi yıllık %18,3 düşüşle 257.187 adet olarak kaydedildi.

Aralık ayında ülkenin otomobil ihracatı aylık bazda %49,5 artarken, yıllık bazda %9,3 düşerek 17.200 adet oldu. İlk 12 ayda ise ülkenin otomobil ihracatı yıllık %38,5 düşüşle 137.891 adede geriledi.


Etiketler: Güney Amerika  Arjantin  otomotiv  üretim  |  benzer haberler »


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