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Arjantin’in otomobil üretimi 2021’de %69 arttı

Perşembe, 06 Ocak 2022 11:50:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, Arjantin’in otomobil üretimi ticari araçlar dahil olmak üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayında, bir önceki aya kıyasla %14,2 düşüş ve yıllık %31,1 artışla 39.849 adet oldu.

Ayrıca, ülkenin otomobil üretimi 2021’de yıllık %69 artışla 434.753 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, Arjantin’in toptan otomobil satışları Kasım ayına kıyasla %17,6 artış ve bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla %16,1 düşüşle 32.723 adet oldu.

Aralık ayında, ülkenin otomobil ihracatı aylık %39,6 düşerek ve yıllık %14 artarak 19.615 adet oldu. Tüm yılda ise ülkenin otomobil ihracatı yıllık %88 artışla 259.287 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Arjantin  otomotiv  Güney Amerika  üretim  |  benzer haberler »


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