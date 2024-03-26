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Arjantin’in ham çelik üretimi Şubat ayında sertçe düştü

Salı, 26 Mart 2024 09:17:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %20,6 düşüşle 323.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %54,8 düşüşle 67.300 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %22,1 düşüşle 57.100 mt ve uzun mamul üretimi aylık %23,2 düşüşle 119.500 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %9,7 düşerken sıcak rulo sac üretimi %61,6, soğuk rulo sac üretimi de %32,4 düşüş gösterdi. Uzun mamul üretimi ise %28,6 geriledi. 

Acero Argentino’ya göre bu sert düşüşün nedeni zayıf talep oldu. Yalnızca enerji sektöründen talep gelirken diğer sektörler toparlanma belirtisi göstermedi.

Acero Argentino, inşaat ve beyaz eşya sektörlerinin aşağı yönlü hareket etmeye devam ettiğini ve tarım makineleri sektörünün bir süre daha toparlanmayacağını belirtirken ağır tarım sektörünün önümüzdeki hasat dönemi için güçlü sinyaller verdiğini ifade etti. Bununla birlikte Şubat ayında otomotiv sektörü yıllık bazda %19 düşüş gösterdi.

Mart ayında UOM sendikasının çelik sektöründe düzenlediği altı günlük grev ise beklentileri olumsuz etkiledi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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