Arjantin’in çelik üretimi Ocak ayında arttı

Salı, 27 Şubat 2024 09:34:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında aylık %22,4 artışla 407.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %25,2 artışla 148.700 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %6,1 artışla 73.200 mt ve uzun mamul üretimi aylık %8,6 artışla 155.500 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %7,8 düşerken sıcak rulo sac üretimi %23,9 düşüş ve soğuk rulo sac üretimi de %32,8 gevşeme gösterdi. Uzun mamul üretimi ise %19,6 geriledi.

Üretimdeki artış, Aralık ayına kıyasla ülkede üretilmeyen ithal hammadde arzının kademeli olarak normal bir seviyeye çıkmasına bağlantı. Arjantin yüksek enflasyon oranı ve döviz sıkıntı yaşadığı bir mali krizin içinden geçtiği için ithal hammadde bulunurluğunun az olması Arjantinli üreticilerin döviz bulma konusunda yaşadıkları zorluklardan kaynaklanıyor.

Acero Argentino’nun verilerine göre Aralık ayında kamu inşaatı sektörü %5,3 gerileme göstererek aşağı yönlü hareketine devam ederken otomotiv sektörü mevsimsel sayılabilecek aylık %38,8’lik bir düşüş kaydetti. Makine ve ekipman sektörü nispeten yatay seyrederken enerji sektörüne yönelik beklentiler olumlu.

Beyaz eşya sektörü zayıflamaya devam etti. Ambalaj sektöründe ise faaliyetlerin yatay seyrettiği görülüyor.