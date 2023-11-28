﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Arjantin’in çelik üretimi Ekim ayında da yükseldi 

Salı, 28 Kasım 2023 09:50:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %2,5 artışla 458.500 mt seviyesine çıktı. 

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %7,4 artışla 210.000 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %7,2 düşüşle 108.900 mt ve uzun mamul üretimi aylık %2 artışla 196.500 mt seviyelerinde kaydedildi. 

2022 yılı Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, Arjantin’in ham çelik üretimi %7, sıcak rulo sac üretimi %0,2, soğuk rulo sac üretimi %5,5 ve uzun mamul üretimi ise %5,5 geriledi. 

Acero Argentino kamu inşaat ve otomotib sektörlerinin daha düşük performans gösterdiğini; beyaz eşya, makine ve enerji sektörlerinin ise iyi bir performans göstermeye devam ettiğini belirtti.


Etiketler: Ham Çelik Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Arjantin’in çelik üretimi Eylül ayında yükseldi

27 Eki | Çelik Haberler

Arjantin’de düzenlenen grev Temmuz ayında çelik üretimini etkiledi

23 Ağu | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Eylül ayında yükseldi

27 Eki | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Ağustos ayında yükseldi

20 Eyl | Çelik Haberler

Arjantin’de düzenlenen grev Temmuz ayında çelik üretimini etkiledi

23 Ağu | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Haziran ayında yükseldi

19 Tem | Çelik Haberler

Arjantin’de tam kapasitede üretime dönüş Mayıs ayında üretimi artırdı

22 Haz | Çelik Haberler

Planlı bakım çalışmaları Arjantin’de çelik üretimini düşürdü

22 May | Çelik Haberler

Arjantin’de sanayi üretimi ve kamu inşaat sektörünün faaliyetleri Mart ayında toparlandı

15 May | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Mart ayında arttı

28 Nis | Çelik Haberler