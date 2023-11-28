Arjantin’in çelik üretimi Ekim ayında da yükseldi 

Salı, 28 Kasım 2023 09:50:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %2,5 artışla 458.500 mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %7,4 artışla 210.000 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %7,2 düşüşle 108.900 mt ve uzun mamul üretimi aylık %2 artışla 196.500 mt seviyelerinde kaydedildi.

2022 yılı Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, Arjantin’in ham çelik üretimi %7, sıcak rulo sac üretimi %0,2, soğuk rulo sac üretimi %5,5 ve uzun mamul üretimi ise %5,5 geriledi.

Acero Argentino kamu inşaat ve otomotib sektörlerinin daha düşük performans gösterdiğini; beyaz eşya, makine ve enerji sektörlerinin ise iyi bir performans göstermeye devam ettiğini belirtti.