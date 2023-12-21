Arjantin’in çelik üretimi Kasım ayında geriledi

Perşembe, 21 Aralık 2023 09:30:24 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %9,9 düşüşle 413.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %27,9 düşüşle 151.300 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %11,1 düşüşle 96.700 mt ve uzun mamul üretimi aylık %2,6 artışla 201.600 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ham çelik üretimi yıllık %10 düşerken sıcak rulo sac üretimi %13,5 düşüş ve soğuk rulo sac üretimi de %12,8 artış gösterdi. Uzun mamul üretimi ise %6,2 geriledi.

Üretimdeki düşüş, hammadde temin etmek için yeterli dövizin bulunmamasından kaynaklandı.

Acero Argentino, Kasım ayında kamu inşaatı sektöründe faaliyetlerin sert bir şekilde yavaşladığını, otomotiv sektöründe ise üretimin aylık %8,9 ve yıllık %6 artmasıyla güçlü bir performans gösterdiğini belirtti. Bununla birlikte makine ve tarım ekipmanları sektörü istikrarlı bir üretim seviyesinde kaydedilirken enerji sektörü canlı bir faaliyet performansı göstermeye devam ediyor. Bunun yanı sıra beyaz eşya sektöründe üretim seviyesinin düştüğü görülüyor.