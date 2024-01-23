Arjantin’in çelik üretimi Aralık ayında sertçe düştü

Salı, 23 Ocak 2024 09:25:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %19,4 düşüşle 333.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %21,5 düşüşle 118.800 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %28,6 düşüşle 69.000 mt ve uzun mamul üretimi aylık %29 düşüşle 143.200 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ham çelik üretimi yıllık %24,2 düşerken sıcak rulo sac üretimi %34,3 düşüş ve soğuk rulo sac üretimi de %38,8 gevşeme gösterdi. Uzun mamul üretimi ise %27,1 geriledi.

Üretimdeki düşüş, hammadde temin etmek için yeterli dövizin bulunmamasından kaynaklandı.

Acero Argentino, üretimdeki düşüşün çoğu tüketici sektörün talebinin zayıflamasıyla birlikte ithal hammadde bulunurluğunun az olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Acero Argentino’nun verilerine göre Aralık ayında kamu inşaatı sektörü tekrar düşerken otomotiv sektörü mevsimsel sayılabilecek aylık %34,6’lık bir düşüş kaydetti. Sektör yıllık bazda yalnızca %0,4 değer kaybetti.

Makine ve tarım sektörleri de kuru mevsime bağlı olarak dönemsel bir düşüş kaybederken AA’nın önümüzdeki aylara yönelik beklentileri olumlu.

Bununla birlikte Aralık’ta düşüş göstermesine rağmen 2024’te enerji sektöründen iyi bir performans göstermesi beklenirken beyaz eşya sektöründe Aralık ayı talebi zayıfladı ve ambalaj sektörü aynı ayda başarılı bir performans gösterdi.