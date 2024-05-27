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Arjantin’in çelik üretimi Nisan ayında sertçe yükseldi

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 10:31:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında Mart ayında kaydedilen 241.400 mt seviyesine kıyasla 316.900 mt seviyesinde yer aldı.

Acero Argentino, artışın zayıf baz etkisinden kaynaklandığını belirtti. Mart ayında UOM sendikasına bağlı işçiler altı günlük genel grev ilan etmiş ve Acindar tesislerinde üretim durmuştu.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %39,3 artışla 171.500 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %34,9 artışla 81.100 mt ve uzun mamul üretimi aylık %34,9 artışla 114.200 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %26,3 düşerken sıcak rulo sac üretimi %20,9, soğuk rulo sac üretimi de %28,6 düşüş gösterdi. Uzun mamul üretimi ise %38,3 geriledi.

Acero Argentino’ya göre enerji sektörü hariç hiçbir sektörde talep toparlanmadı. Ekonomik krizin en fazla etkilediği sektör beyaz eşya sektörü oldu.

Kamu inşaatları hükümetten beklenen izinler nedeniyle dururken otomotiv ve ambalaj sektörlerinde talep yatay seyretti.

Makine ve tarım sektörlerine dair olumlu beklentiler olsa da henüz toparlanma olmadı.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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