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Arjantin'in araç üretimi Ekim ayında %1,7 artarken, ihracat ve satışlar geriledi

Pazartesi, 09 Kasım 2026 09:53:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Üreticileri Birliği'nin (ADEFA) verilerine göre Ekim ayında Arjantin'in otomobil ve hafif ticari araç üretimi, Eylül ayında kaydedilen 39.747 adetten %1,7 artışla 40.426 adede yükseldi.

Aylık bazda ihracat %1,5 düşüşle 27.793 adede, yurt içi satışlar ise %9 düşüşle 39.333 adede geriledi.

2025'in Ekim ayına kıyasla üretim %14,4, ihracat %6,2 ve yurt içi satışlar %12,2 düştü.

2026 yılının ilk on ayında üretim yıllık %15,5 düşüşle 360.444 adet olurken, ihracat %0,6 artışla 230.865 adede yükseldi ve yurt içi satışlar %23,2 düşüşle 383.922 adede geriledi.

ADEFA Başkanı Rodrigo Perez Graziano, ihracatın sektör için “stratejik bir dayanak” olmaya devam ettiğini belirtti. Uluslararası pazarlardaki varlığın korunması ve genişletilmesinin eşit koşullarda rekabet etmeyi sağlayacak bir ortam gerektirdiğini ifade eden Perez Graziano, bu nedenle kamu ve özel sektörün birlikte geliştirdiği sektörel gündemde ilerleme kaydedilmesinin önemini vurguladı. Bu kapsamda Perez Graziano, ekonomi bakanının hazırlık aşamasındaki önlemlerden birine ilişkin açıklamasına dikkat çekerek söz konusu düzenlemenin şirketlerin alacak bakiyelerini gümrük borçlarını ödemek için kullanmasına olanak sağlayacağını aktardı.

Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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