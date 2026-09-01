Arjantin boru hattı inşaatı için 900 milyon $ kredi aldı

San Matías Pipeline konsorsiyumunun Arjantin'in güneyindeki Vaca Muerta kaya gazı sahasını Río Negro eyaletinin kıyı kesimine bağlayacak 472 km uzunluğundaki boru hattının inşası için 900 milyon $ tutarında kredi aldığı bildirildi.

36 inç çapındaki boru hattının yaklaşık 200.000 mt API kalite çelik levha gerektireceği tahmin ediliyor. Boru tedarik ihalesini Ocak ayında Hindistan merkezli Welspun kazanmıştı.

Konsorsiyumda Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy ve Golar LNG yer alıyor.

Kredi Citi, J.P. Morgan, Santander ve Itaú tarafından yapılandırılırken, BBVA, Bladex, Barclays, ICBC ve Bank of China da bankacılık konsorsiyumuna katıldı.

Boru hattının inşasına bu ay başlandı. Hattın 2028 yılının ortasında tamamlanarak iki yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine günde 27 milyon metreküp doğal gaz taşıması ve böylece Arjantin'in doğal gaz ihracat piyasasına yeniden girmesini sağlaması bekleniyor.